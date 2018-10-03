В Челябинске мусорные баки установили рядом с детской песочницей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-03T15:50:27+03:00

Во дворе есть пустырь, однако баки поставили впритык к детской площадке. Фото: Динис Гатауллин.

Теперь жители большого дома спорят, место ли контейнерам у качелей и песочницы

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Все нам, челябинцам, нехорошо. Вот, кажется, привезли во двор многоэтажки в микрорайоне «Академ риверсайд» новые баки для мусора. Красивые, синие, вместительные. И мусора нет: все чистенько, хорошо.

Одно «но»: баки установили не на огромном пустыре двора, а впритык к детской площадке, на небольшой парковке.

Мнение жителей многоэтажки разделилось. Самые внимательные цитируют СанПиН: баки должны располагаться на специально отведенной территории, на удалении от 20 до 100 метров от детских площадок. По периметру контейнерной площадки должен быть высажен бордюрный кустарник. Люди опасаются, что мусор «потечет» на детскую площадку, если его не станут вывозить по графику.

Нашлись и оппоненты: пусть и так, зато чисто. И баки полупустые. Значит, отходы вывозят.

Тем временем, власти города экстренно набирают экипажи мусоровозов. Для борьбы с мусорным коллапсом нужны водители и грузчики. Обещают новую технику, официальную зарплату. Режим ЧС в Челябинске еще не снят.

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