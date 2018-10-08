2018-10-08T04:10:08+03:00
Общество

В Челябинске пенсионер раздает прохожим книги из своей библиотеки

И подрабатывает написанием работ по менеджменту и политологии
Ирина КАРЕЛИНА
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Дедушка с книгами. Фото: Мария ИвановаДедушка с книгами. Фото: Мария Иванова
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Возле магазина на Краснопольском проспекте часто сидит дедушка с палочкой. На лавочке он раскладывает книги из своей домашней библиотеки. Предлагает прохожим купить их или забрать безвозмездно.

— Он предложил мне бесплатно взять книги, но я купила. Фото только такое, неудобно было в открытую фотографировать, — написала Мария Иванова в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

Оказывается, много кто видел этого дедушку. И книги покупали. Например, сборник Достоевского за 150 руб. Школьникам пригодится. А в книжном магазине такой стоит от 650 руб. Кто-то даже пытается дать больше денег, чем просит мужчина. Но он отказывается.

Зовут его Сергей Анатольевич. И он не только продает книги, а еще пишет дипломы, курсовые и рефераты. По истории, психологии, политологии, менеджменту и т.д. Подписчики группы пожалели дедушку: мол, денег не хватает, никому не нужен… Однако, это лишь стереотип.

— Он мой дядя. Продает книги просто как хобби, чтобы не скучно дома было сидеть. И книг у него очень много, — ответил Тимур Абдуллаев.

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