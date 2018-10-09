2018-10-09T06:54:12+03:00
Общество

«Ставлю три!»: губернатор Дубровский оценил борьбу со свалками в Челябинске

«Комсомолка» узнала, при каких условиях он готов поставить на балл выше
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Похоже, еще долго жить челябинцам среди помоек.Похоже, еще долго жить челябинцам среди помоек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Власти Челябинска сняли режим ЧС, объявленный с началом мусорного коллапса. На вопрос корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» о том, когда перевозчики начнут опорожнять контейнеры во дворахпо графику, глава города Евгений Тефтелев ответил: «Через неделю». И добавил, что мы уже вошли в график».

Однако губернатор Борис Дубровский оценил работу властей Челябинска на три. В понедельник, 8 октября, во время визита в Магнитогорск с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым он заявил об этом журналистам:

— На «четыре с минусом» она будет организована, когда региональный оператор запустит эту работу по всей Челябинской области с 1 января 2019 года в режиме «одного окна».

А полпред Цуканов добавил, что ситуация в Челябинске сейчас стабилизировалась. Главное, не допустить серых криминальных схем, которые часто работают на рынке утилизации отходов. А на отладку графика работы перевозчиков мусора нужны время и ресурсы.

Напомним, что против перевозчиков, отказавшихся возить отходы на временный полигон в Полетаево по старым тарифам, возбуждены 22 административных дела. Расследуются и два уголовных дела по статье «Халатность».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«По сусекам помел, по амбарам поскреб»: ветераны поблагодарили губернатора Дубровского за сохраненные льготы и повышенные выплаты
Из кранов челябинцев пойдет ядовито-зеленая вода
В Челябинске упали цены на готовый бизнес
Пропавшая без вести жительницы Челябинска взяла в долг 1,5 млн рублей
В Магнитогорске на школьном дворе рабочий с топором предлагал ученицам обняться за деньги
Ураганный ветер в Челябинской области повалил рекламные щиты и деревья прямо на автомобили
В Челябинской области сотрудница почты дала отпор грабителю
«Водитель отвлекся от дороги»: в Челябинской области в ДТП с переворотом погибла девушка
В Челябинской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
В Челябинской области посадили депутата, который напился и зарезал местного жителя
Ветер будет еще сильнее: на Южном Урале экстренное предупреждение продлили на сутки
Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале
«Зеленая тема» ММК: как комбинат в Магнитогорске борется с выбросами в атмосферу
«Железная тема»: губернатор Дубровский и полпред президента Цуканов побывали на ММК