«Ставлю три!»: губернатор Дубровский оценил борьбу со свалками в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-09T06:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Челябинска сняли режим ЧС, объявленный с началом мусорного коллапса. На вопрос корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» о том, когда перевозчики начнут опорожнять контейнеры во дворахпо графику, глава города Евгений Тефтелев ответил: «Через неделю». И добавил, что мы уже вошли в график».

Однако губернатор Борис Дубровский оценил работу властей Челябинска на три. В понедельник, 8 октября, во время визита в Магнитогорск с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым он заявил об этом журналистам:

— На «четыре с минусом» она будет организована, когда региональный оператор запустит эту работу по всей Челябинской области с 1 января 2019 года в режиме «одного окна».

А полпред Цуканов добавил, что ситуация в Челябинске сейчас стабилизировалась. Главное, не допустить серых криминальных схем, которые часто работают на рынке утилизации отходов. А на отладку графика работы перевозчиков мусора нужны время и ресурсы.

Напомним, что против перевозчиков, отказавшихся возить отходы на временный полигон в Полетаево по старым тарифам, возбуждены 22 административных дела. Расследуются и два уголовных дела по статье «Халатность».