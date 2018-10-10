В новые пригородные поселки Челябинска пустят автобус

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-10T04:38:07+03:00

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На границе с Челябинском в последние годы выросли поселки «Белый хутор», «Женева» и даже целые микрорайоны вроде «Вишневой горки» и «Просторов». Однако с транспортом здесь все печально — одна маршрутка, которая ходит битком. В ближайшее время поселки начнет обслуживать автобус.

— Жители сами определили его маршрут — мы запускали голосование. Из Сосновского района он будет ехать к Лесопарковой далее по пр. Ленина, Свердловский пр. и конечная у д/с «Юность». Курсировать автобусы будут в периоды наибольшей потребности жителей новых микрорайонов — в утренние и вечерние часы с интервалом в 15 минут, — рассказали в администрации Челябинска.

Сейчас миндор транспорта обследует состояние дороги — возможно ли использования автобусов большой вместимости. После проработки всех технических и экономических параметров будут проведены торги по определению перевозчика на маршрут.

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