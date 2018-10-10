Аэропорт Челябинска получит новое имя

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-10T10:11:54+03:00

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Челябинский аэропорт Баландино получит новое имя. В стране решили переименовать крупные воздушные гавани в честь великих. Такая традиция существует во всем мире, тогда как в России называли аэропорты по месту ближайшего населенного пункта, коим часто оказывался небольшой поселок. Свой вариант может прислать любой в общественную палату Челябинской области.

— Цель переименования — обратить внимание на необходимость более трепетно относиться к историческому капиталу, вспомнить людей, которые внесли большой вклад в развитие страны, — рассказали СМИ авторы идеи.

При этом по документам аэропорт продолжит носить международное наименование CEK — Челябинск. В общественной палате региона уже предложили несколько идей. Например, назвать аэропорт именем заслуженного архитектора Евгения Александрова, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, создателя «мирного» атома Игоря Курчатова, олимпийской чемпионки Елены Елесиной. В будущем в здании сделают экспозицию в честь персоналии, чьим именем назовут аэропорт.

Теперь просят помощи жителей. Прислать свой вариант нейминга можно на электронную почту до 15 октября op174@inbox.ru. Темой письма укажите «Великие имена России».

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