В Челябинске спасатели вытащили кота, который три дня просидел в щели между домами

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-10T13:31:45+03:00

Хвостатый сильно ослаб и был в предобморочном состоянии

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Жалобное мяуканье услышали жители дома на Комсомольском проспекте, 12 А. Пошли на звук и увидели застрявшего рыжего кота. Он сидел в зазоре между двумя десятиэтажками. Как бедолага угодил туда — неизвестно. Но его надо было вызволять.

Жители позвали на помощь волонтеров благотворительной организации «Добрый отлов» и Челябинскую городскую службу спасения.

Вытащить рыжика оказалось непросто: от внешней стены он забился вглубь на пять метров. Из подвала до него тоже не дотянуться: отделяет расстояние в два метра. Спасатели буквально окружили обессиленное кота, чтобы скорее вытащить его на воздух.

Кот провел в щели между зданиями три дня.

— Пока одни пробивали стену, другие пытались через продухи «поддеть» кота длинной трубой. Не получалось, слишком плотно застрял. Подвели трубу под кота, чтобы не провалился еще глубже. Пытались накинуть веревочную петлю на лапы. Обезумевший кот, в предшоковом состоянии, «сучил» лапами, петля все время соскальзывала, — вспоминает один из спасателей.

Через два часа кота достали. Он сам начал цепляться за жизнь — схватил веревку зубами, это позволило его подтянуть и развернуть лапами кверху. Спасатели накинули на них петлю и вытащили беднягу.

Жители отвезли рыжика в клинику. Он сильно ослаб и перепугался, но травм не получил.

Хвостатый жил на улице, челябинцы надеются, вместе со вторым рождением он обретет еще и хозяев. Сейчас ему подыскивают семью.

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