2018-10-11T05:30:16+03:00
Общество

В Магнитогорске кондуктор высадила ребенка из трамвая, потому что не было сдачи со ста рублей

Мама пожаловалась в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Ребенка высадили из трамваяРебенка высадили из трамваяФото: Алексей БУЛАТОВ
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— 8 октября примерное время 7-40 мой ребенок сел в трамвай, который следовал по ул. Грязнова. Подошла кондуктор. Он ей подал за проезд 100 рублей. Ребенку 10 лет. Кондуктор сказала, что у нее нет сдачи и высадила его с трамвая. Неужели у нее не нашлось сдачи?! Ведь он не с тысячей зашел! Ладно, что на улице еще не зима. Или у нее нет ни детей, ни внуков?! — анонимно пожаловалась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» жительница Магнитогорска.

Пользователи соцсетей возмутились поведением кондуктора и посоветовали пожаловаться в Маггорстранс.

— Она обязана была дать сдачу. Если у перевозчика нет сдачи, это его проблемы, — прокомментировал Владимир Павленко.

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