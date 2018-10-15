Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-15T07:44:07+03:00

В городе за утро произошло несколько ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сегодня, 15 октября, предусмотрительные автомобилисты встали пораньше, чтобы вовремя добраться до работы. Из-за выпавшего снега на многих участках образовались заторы. Загруженность, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составляла 6 баллов. Стояли все перекрестки со Свердловским проспектом, проспект Победы и улица Братьев Кашириных.

В городе за утро произошло несколько ДТП, особенно на северо-западе.

Сейчас, к 10 часам, загруженность снизилась до 4 баллов. Есть еще небольшие заторы по улице Мастеровой от улицы Автодорожной до Куйбышева, на Комсомольском проспекте от Свердловского до Победы, на проспекте Победы от Свердловского проспекта до Теплотеха.

К полудню потеплеет и снег растает. Температура воздуха в Челябинске сегодня до +2, +4 градусов. При этом в городе и по области местами ожидается мокрый снег и гололедица. К выходным воздух прогреется до +12 градусов.

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