«Рычит на людей»: жителей Челябинска напугала дикая лиса возле подъезда

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-15T09:43:33+03:00

Лису заметили у дома по улице Чехова, 3. Фото: группа во ВКонтакте «Новосинеглазово».

Она может быть больна бешенством [видео]

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— Будьте осторожны! На Чехова, 3 в поселке Новосинеглазово бегает лиса. Ест с мусорки, рычит на людей, и смело подходит к крыльцу подъезда. Я ее пыталась шугнуть, она меня не напугалась, наоборот, зарычала и по лесенкам побежала в мою сторону, пришлось резко закрыть дверь и забежать обратно в подъезд, — предупредила соседей в соцсетях местная жительница Марина.

Взволнованная девушка несколько раз позвонила в службы отлова, но трубку никто не взял. Через какое-то время лиса убежала сама. Марина предполагает, животное может быть бешенным, раз так спокойно вышло к людям и не боится их. С ней согласны и другие жители.

Животное ело из мусорки и рычало на людей. Фото: группа во ВКонтакте «Новосинеглазово».

Некоторые видят лису в этом дворе уже не первый раз.

— Это лиса живет уже очень давно на территории Наливной, у нее там маленькие лисята, — написала Екатерина.

Люди боятся отпускать на улицу детей и продолжают звонить в спецслужбы, чтобы рыжую поймали.

Что делать, если встретили в городе лису?

Не прикармливать и не подходить, не подпускать к лисе своих питомцев. Если встретили лису на улице, звоните в городскую ветстанцию по телефону (351) 214-20-14.

Кстати, сейчас в Челябинской области сезон бешенства. Как уберечь себя и своего питомца от больных бродячих животных и как распознать больного зверя — советы от известного ветврача Карена Даллакяна в нашем материале.

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