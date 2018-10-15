«Рычит на людей»: жителей Челябинска напугала дикая лиса возле подъезда
— Будьте осторожны! На Чехова, 3 в поселке Новосинеглазово бегает лиса. Ест с мусорки, рычит на людей, и смело подходит к крыльцу подъезда. Я ее пыталась шугнуть, она меня не напугалась, наоборот, зарычала и по лесенкам побежала в мою сторону, пришлось резко закрыть дверь и забежать обратно в подъезд, — предупредила соседей в соцсетях местная жительница Марина.
Взволнованная девушка несколько раз позвонила в службы отлова, но трубку никто не взял. Через какое-то время лиса убежала сама. Марина предполагает, животное может быть бешенным, раз так спокойно вышло к людям и не боится их. С ней согласны и другие жители.
Животное ело из мусорки и рычало на людей. Фото: группа во ВКонтакте «Новосинеглазово».
Некоторые видят лису в этом дворе уже не первый раз.
— Это лиса живет уже очень давно на территории Наливной, у нее там маленькие лисята, — написала Екатерина.
Люди боятся отпускать на улицу детей и продолжают звонить в спецслужбы, чтобы рыжую поймали.
Что делать, если встретили в городе лису?
Не прикармливать и не подходить, не подпускать к лисе своих питомцев. Если встретили лису на улице, звоните в городскую ветстанцию по телефону (351) 214-20-14.
Кстати, сейчас в Челябинской области сезон бешенства. Как уберечь себя и своего питомца от больных бродячих животных и как распознать больного зверя — советы от известного ветврача Карена Даллакяна в нашем материале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Дикая лиса в жилом дворе Челябинска..