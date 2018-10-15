2018-10-15T19:16:45+03:00
Общество

«Ограждение признано опасным для детей»: в челябинской школе заменят дырявый забор с торчащей проволокой

Новая ограда появится в следующем учебном году
Валентина ВАГАНОВА
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В сетке по периметру зияют дыры. Фото: СОШ №6.В сетке по периметру зияют дыры. Фото: СОШ №6.
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Речь идет о территории школы №6 в Калининском районе Челябинска. В конце августа на нее пожаловались родители и общественники. Детям вот-вот идти в школу, а вход в учебное заведение напоминал «дорогу в ад или на городскую свалку»: разорванная местами сетка рабица, дыра в заборе, убитая дорожка, еще и мусор у ограждения. За мусорку у забора школа не отвечает, а вот за остальное — да. Возмущенные горожане обратились в Роспотребнадзор. Ответ пришел положительный.

— Убогое ограждение школы №6 все-таки признано угрожающим здоровью и безопасности детей и будет заменено до 10 августа 2019 года. Оказывается, директор школы получила предписание этой организации еще в ноябре прошлого года, но почему-то не торопилась признать, что возмущение родителей справедливы. Спасибо за поддержку газете «Комсомольская правда» — Челябинск» и движению «Гражданский патруль», — написали активисты в соцсетях.

До этого челябинцы обращались в мэрию. Но для чиновников школа по всем параметрам соответствовала нормам: ограждение ремонтировалось, дорожки во дворе в порядке, деньги на ремонт выделяются регулярно. Проверку к новому учебному году учреждение прошло.

Директор школы объясняла ситуацию нашему корреспонденту. По ее словам, сетку на ограждении регулярно рвут местные жители. Ее то и дело приходится ремонтировать. Также они создали себе стихийный проход, который так возмутил родителей и общественников. В начале августа руководство школы обращалось в полицию и просило разобраться с теми, кто портит школьное ограждение.

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