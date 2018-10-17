Хоккеисты «Трактора» станцевали флешмоб

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-17T13:46:19+03:00

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В интернете новая мода: танцевать незамысловатый танец «Скибиди» под песню электронной группы Little Big. Трек с бессмысленным названием Skibidi породил флешмоб Skibidi Challenge. Дословно — «Испытание Скибиди». Хоккейный клуб из Челябинска «Трактор» последовал моде и записал свою версию. 18 октября ее выложили в соцсети.

По сценарию, всю арену вовлекает в пляс талисман команды белый мишка. И вот уже с ним отплясывает диджей, черлидерши и игроки Виталий Кравцов и Александр Шаров. За первые пару часов ролик собрали 15 тысяч просмотров.

— Как можно было остаться в стороне? Да никак! Спасибо за вирус #skibidichallenge. LITTLE BIG — этот трек играет в наших головах не переставая! — написали в официальной группе клуба.

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