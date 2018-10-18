Среди жертв керченского стрелка оказался парень из Челябинска
Крымские медиа сообщают о погибшем во время стрельбы в керченском колледже Егоре Перепелкине. Четыре года назад он вместе с семьей переехал на полуостров из Челябинска. Поступил здесь в колледж, где 17 января Владислав Росляков устроил бойню.
Егор учился на экономиста. По словам друзей семьи, мечтал после окончания учебы вернуться в Челябинск, потому что размеренная южная жизнь казалась скучной.
— В тот день он не хотел идти в колледж. Вечером мать опознала его тело в морге, — сообщают знакомые.
По последним данным, «керченский стрелок» пришел на учебу с целым арсеналом: помповое ружье, сотня патрон, самодельные бомбы. От его пуль погибли 21 человек. Еще несколько остаются в критическом состоянии. Всего ранены около 50 педагогов и студентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06
Кадры, снятые очевидцами событий в Керчи.
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»