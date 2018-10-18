2018-10-18T13:18:52+03:00
Общество

Среди жертв керченского стрелка оказался парень из Челябинска

Ему оставался последний год учебы, после чего он собирался вернуться на Южный Урал
Андрей АБРАМОВ
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Знакомые говорят, что в тот день Егор не хотел идти на пары.Знакомые говорят, что в тот день Егор не хотел идти на пары.Фото: соцсети
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Крымские медиа сообщают о погибшем во время стрельбы в керченском колледже Егоре Перепелкине. Четыре года назад он вместе с семьей переехал на полуостров из Челябинска. Поступил здесь в колледж, где 17 января Владислав Росляков устроил бойню.

Егор учился на экономиста. По словам друзей семьи, мечтал после окончания учебы вернуться в Челябинск, потому что размеренная южная жизнь казалась скучной.

— В тот день он не хотел идти в колледж. Вечером мать опознала его тело в морге, — сообщают знакомые.

По последним данным, «керченский стрелок» пришел на учебу с целым арсеналом: помповое ружье, сотня патрон, самодельные бомбы. От его пуль погибли 21 человек. Еще несколько остаются в критическом состоянии. Всего ранены около 50 педагогов и студентов.

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Кадры, снятые очевидцами событий в Керчи.

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