Южноуральцы пригнали кран, чтобы спасти корову, упавшую в глубокую яму
Крупную черную корову, угодившую в коммуникационную яму, заметили жители села Кунашак. Опубликовали пост в соцсетях, в надежде отыскать хозяина.
— Чья-то корова черного цвета упала в яму, где проводят воду по улице Коммунистической, напротив садика. Где хозяева? — написал местный житель Илья Сафиуллин в группе «Кунашак и Кунашакский район».
Но хозяин буренки так и не откликнулся. Беднягу бросились вызволять неравнодушные сельчане.
Корову пытались вытащить сотрудники администрации, но им это не удалось. Тогда на помощь животному один их жителей подогнал автокран.
Буренка просидела в яме почти сутки. Фото: группа «Кунашак и Кунашакский район».
— Мы с отцом приехали на машине к этому месту. А там были сотрудники администрации района (не знаю, из каких структур), они спускались в яму и зацепляли корову. Делали все возможное, молодцы они! Пытались вытащить ее трактором, но не получалось. Папа посмотрел и сказал, что сейчас на автокране приедет, — рассказал его сын Влад Тукаев.
По словам сельчан, буренка просидела в яме почти сутки. Когда ее достали, она какое-то время стояла на дороге и дрожала, а потом направилась в сторону своего дома.
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