2018-10-24T09:27:39+03:00
Общество

Мини-Транссиб: парк Плодушка в Челябинске ждет тотальная перезагрузка

Губернатор Борис Дубровский заявил о поэтапной реконструкции бывшего монастырского сада
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский встретился с жителями Ленинского района в бывшем монастырском саду. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский встретился с жителями Ленинского района в бывшем монастырском саду. Фото: gubernator74.ru
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Директор хоккейной школы им. Сергея Макарова Юрий Макаров считает Ленинский район своим домом: здесь он вырос и прожил всю жизнь.

— Лазали в Плодушку в детстве за фруктами. Здесь богатый сад был Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Сады охраняли сторожа на конях, с нагайками. Как иначе уследить за площадью в 29 га? Но и у нас была своя «техника»: мы разбегались в разные концы, как зайцы. Ну, иногда и доставалась плетью по спине. Мы выросли на вкусных яблоках и грушах Плодушки, — смеется Юрий Михайлович.

Сад процветал во времена СССР. а потом Плодушка четверть века была заброшена. Бывший монастырский сад, разбитый сестрами Одигитриевского женского монастыря в 19 веке, в наше время был в федеральной собственности и подступиться к нему было невозможно.

В прошлом году, благодаря настойчивости губернатора Бориса Дубровского и его команды, 29 га перешли в муниципальную собственность. Территории присвоен статус земли парков и скверов. Застройка здесь запрещена.

Благоустройство сада будет идти по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и программе губернатора Дубровского «Реальные дела».

Глава региона побывал в Плодушке, поговорил с местными жителями. Решено восстанавливать огромный парк этапами, за три года. Будут здесь и тихие аллеи, и экопарк с ландшафтными зонами Южного Урала, и дендропарк с оранжереями, и мини-крепости «Челяба», и мини-железная дорога «Транссиб».

Плодушка станет достойным украшением Ленинского района. И такие парки должны появиться во всех районах Челябинска.

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