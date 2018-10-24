Жители Челябинска помогли дедушке, дом которого затопило из-за лопнувшей трубы

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-24T13:43:19+03:00

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Участку 69-летнего Анатолия Александровича потоп больше не угрожает. Благодаря неравнодушным челябинцам, в его доме отремонтировали ветхие трубы. Больше месяца назад из-за прорыва одной из них затопило дом и огород дедушки. Аварийщики устранили течь, перекрыли воду в домах, а дальше велели разбираться самим — дом-то частный.

Больше недели дед и вся улица сидели без воды. Соседи стали травить дедушку из-за того, что он не мог выложить 40 тысяч за ремонт. Из-за безысходности и постоянных переживаний состояние деда ухудшилось, он совсем слег. Клич о помощи бросила его дочь Татьяна Карпова. За несколько дней удалось собрать нужную сумму.

— Огромное всем спасибо, трубы для воды, канализацию починили. Без вашей помощи мы бы не справились. Еще хорошо покупали вещи и украшения со скидкой, которые я шила, — рассказала Татьяна.

Анатолий Акулов инвалид. В 90-е на него и супругу напали бандиты. Жену убили, а он чудом выжил. Живет дедушка с дочерью Татьяной. Она занимается пошивом одежды на дому и подрабатывает в магазине, но большую часть времени ухаживает за отцом. Их дому больше полвека. Каждый год ветхое здание терпит бедствия. Больше всего беспокоили как раз старые трубы.

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