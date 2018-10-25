2018-10-25T08:03:30+03:00
Общество

В Магнитогорске спустя 50 лет открыли «капсулу времени»

Послание потомкам оставили комсомольцы завода
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Пресс-служба администрации МагнитогорскаФото: Пресс-служба администрации Магнитогорска
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Письмо из прошлого извлекли из бетонной стены здания заводоуправления «ММК-МЕТИЗ».

Стальную капсулу заложили в 1968 году комсомольца завода. Пятьдесят лет назад они обернули свернутые в трубочку листы с машинописным текстом в целофан, поместили в металлическую капсулу и закрутили на 62 оборота. Послание замуровали в стене под табличкой с надписью: «Здесь хранится обращение комсомольцев ММЗ к молодежи 2018 года. Вскрыть 29 октября 2918 года».

Дата выбрана не случайно. В этот день исполняется сто лет Комсомолу.

«Юноши и девушки 2018 года, вы продолжаете дело трех тысяч комсомольцев и молодежи завода.Мы творим одно и то же дело — строим мир и счастье для людей…. Комсомолу уже 100. Мы верим, что в нашей стране уже восторжествовал коммунизм, что уже покорены космические дали, что идет освоение других планет, а на нашей давно освоенной земле царит мир и покой, счастье для всех народов!» — говорится в обращении.

После торжественного оглашения послания из прошлого историческое свидетельство передали на вечное хранение в музей «ММК-Метиз», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

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