Стюардесса из Челябинск поборется за корону престижного конкурса красоты

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-29T08:06:31+03:00

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Челябинка Жанна Мазур претендует на победу в профессиональном всероссийском конкурсе красоты, который состоится 30 октября в московском «Крокус Сити Холле».

Всего в финале Miss fashion Russia-2018 примут участие 33 конкурсантки. Девушки приедут в столицу со всех уголков России. Южный Урал на конкурсе будет представлять стюардесса из Челябинска Жанна Мазур.

— Сейчас мне очень нужна поддержка моего города! Я борюсь за корону! — пишет на своей страничке в соцсетях Жанна.

Победительницу определит жюри. А вот обладательницу короны Гран-при сможет выбрать любой желающий путем смс-голосования.

Чтобы проголосовать за землячку, необходимо отправить слово «FASHION 21» на номер 5577. Отметим, что сообщение стоит 20 рублей, при этом количество смс — неограниченно.

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