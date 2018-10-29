Стюардесса из Челябинск поборется за корону престижного конкурса красоты
Челябинка Жанна Мазур претендует на победу в профессиональном всероссийском конкурсе красоты, который состоится 30 октября в московском «Крокус Сити Холле».
Всего в финале Miss fashion Russia-2018 примут участие 33 конкурсантки. Девушки приедут в столицу со всех уголков России. Южный Урал на конкурсе будет представлять стюардесса из Челябинска Жанна Мазур.
— Сейчас мне очень нужна поддержка моего города! Я борюсь за корону! — пишет на своей страничке в соцсетях Жанна.
Победительницу определит жюри. А вот обладательницу короны Гран-при сможет выбрать любой желающий путем смс-голосования.
Чтобы проголосовать за землячку, необходимо отправить слово «FASHION 21» на номер 5577. Отметим, что сообщение стоит 20 рублей, при этом количество смс — неограниченно.
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