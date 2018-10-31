Быстрее, выше, сильнее: более 480 спортивных объектов построили за четыре года в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-31T04:43:15+03:00

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— Здоровье жителей области — главная задача для регионального правительства. Важно, чтобы у всех желающих заниматься спортом была такая возможность, — подчеркивает губернатор Борис Дубровский.

С 2014 г в регионе открыли 482 спортобъекта (стадионы, универсальные спортплощадки, лыжероллерные трассы, «тропы здоровья»). Открыты крупные объекты в Коркино, Карабаше, профессиональная велодорожка в Копейске, капитально отремонтированный дворце спорта в Локомотивном, реконструированный стадион «Центральный» в Магнитогорске и другие.

Сейчас в Челябинске строится региональный центр по шорт-треку: работы завершатся в 2019 году. На базе конно-спортивного комплекса «Рифей» строится центр современного пятиборья. В 2018-2020 гг здесь появится конкурное поле с современным покрытием, бассейн, стадион, веревочный парк, скалодором, скейт-парк.

В регионе проходят масштабные соревнования. С 2014 года область приняла более 20 00крупных всероссийских и международных соревнований: XVIII Сурдлимпийские зимние игры, ЧМ по дзюдо, ЧМ по хоккею среди юниоров, ЧМ среди профессионалов по танцам, ЧР по фигурному катанию на коньках.