Губернатор высказался о застройке Шершневского бора в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-31T09:15:32+03:00

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Борис Дубровский высказался против застройки Шершневского бора. Он объяснил свою позицию на пресс-конференции 31 октября.

— Есть мнение, что эта территория должна развиваться с точки зрения транспортной доступности. Есть совершенно конкретные интересы, на которые мы наступаем. Но я настаиваю на том, что бор должен оставаться бором, и мы другим образом должны развивать эти территории, — заявил губернатор Челябинской области.

Напомним, Шершневский бор в Челябинске сейчас находится под ударом бизнесменов. Недавно в нем хотели построить дельфинарий. Но горожане выступили против, и мэрия отказала предпринимателям. Сейчас же идут переговоры о возведении парковок по периметру бора, из-за которых часть леса могут «отрезать». Кроме того, ходят разговоры о строительстве новой развязки.