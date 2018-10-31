2018-10-31T12:48:22+03:00
Общество

За один день абоненты Tele2 подарили друзьям и близким 170 Тб интернет-трафика

Его может хватить на 22 года просмотра видео с разрешением 720р или на 175 лет прослушивания онлайн-аудио в высоком качестве
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Оператор мобильной связи в России Tele2 подвел первые итоги работы нового сервиса «Делитесь гигабайтами». Эта опция позволяет клиентам дарить интернет-трафик другим абонентам. В первый день после запуска услуги пользователи передали своим родным и близким 170 Тб.

— Для абонентов новый сервис стал не только способом помогать друг другу, но и возможностью оказать знак внимания. Сразу после запуска клиенты принялись активно тестировать новинку, — подчеркнул директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Tele2 запустила новый сервис «Делитесь гигабайтами» 24 октября. Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать — любые пользователи пакетных тарифов Tele2. Подарить можно как основной пакет интернета, так и накопленные ранее гигабайты. Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2» — достаточно ввести номер получателя и указать передаваемый объем трафика. Подробнее о новом сервисе на сайте Tele2.

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