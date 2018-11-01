2018-11-01T18:22:51+03:00
Происшествия

Возглавлявшему управление культуры Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-чиновник обманом получил кусок берега на Увильдах
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновника ждет суд.Чиновника ждет суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшему начальнику управления культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— По данным следствия, в 2008-2009 годах Назаров, занимавший должность директора муниципального учреждения культуры «Спартак», путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы — озера Увильды, — уточняют в пресс-службе.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Назаров ушел в отставку по собственному желанию.

А вчера в суд направили уголовное дело главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, который и раздавал чиновникам и бизнесменам участки на Увильдах.

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