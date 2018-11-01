Взрывотехники не нашли бомбу в правительстве Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:47 2018-11-01T18:59:55+03:00

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В четверг, 1 ноября, неизвестный сообщил по телефону, что в здании правительства Челябинской области заложена бомбы. Сотрудники правительства были эвакуированы. На данный час взрывотехники завершили свою работу. Опасных предметов в здании не нашли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Информация о заложенной бомбе не подтвердилась. В настоящее время устанавливается личность подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Преступникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, — замечают в пресс-службе.

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