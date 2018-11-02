«Забастовка!»: водители автобусов в Челябинске отказались работать

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-02T08:00:09+03:00

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В пятницу, 2 ноября в Челябинске не вышли на линию десятки автобусов. Водители отказались работать. Из-за чего многие горожане, привыкшие с комфортом добираться к месту работы или учебы, вынуждены были забираться в переполненные маршрутки.

Чиновники пока не дают комментариев. Похоже, что они удивлены не меньше челябинцев, которые утром так и не дождались транспорт. Впрочем, некоторые автобусы все же ходят. Но с перебоями и не по графику.

— Зарплату не платят с августа. Так что саботаж оправдан. Хотя нам очень неудобно перед пассажирами, но другого выхода мы не видим, — поделился с «Комсомольской правдой» — Челябинск» один из работников автобусного парка на условиях анонимности.

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