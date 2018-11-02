2018-11-02T10:03:01+03:00
Общество

Власти Челябинска пообещали снести «дома-призраки» на ЧМЗ к Новому году

В заброшенных домах, расположенных неподалеку от школ и детсадов, обосновались наркоманы и бомжи
Валентина ВАГАНОВА
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Четыре дома снесут до 31 декабря. Фото: Тимур Гизатуллин.Четыре дома снесут до 31 декабря. Фото: Тимур Гизатуллин.
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Несколько аварийных домов на севере Металлургического района пойдут под снос в скором времени. В прошлом году власти расселили многоэтажки по ул. Павелецкая 7,9,11,13,24, Уржумская, 4, Дегтярева 26, но не снесли и не огородили забором. Наркоманы и бомжи быстро превратили пустые дома в ночной притон. Мимо опасного места каждый день ходят дети: рядом школы, детсады, детская горбольница, интернат.

— В отношении расселенных многоквартирных домов Павелецкая, 13, 24, Уржумская, 4, Дегтярева, 80 организованы мероприятия, направленные на снос. Планируемый срок завершения подрядных работ 31 декабря, — рассказал председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергей Чигинцев.

По списанию и сноса дома на Павелецкой, 7 подготовлена документация, сейчас она находится на согласовании в отраслевых органах и структурных подразделениях мэрии. Из дома на Дегтярева, 26 еще переселяют жителей, к декабрю должны переселить всех.

В домах Павелецкая, 9, 11 еще не все жители освободили квартиры. А снести здания можно только при условии полного расселения и снятия с регистрационного учета всех жильцов.

Сейчас переселение стало предметом судебного разбирательства. У одних жителей нет правоустанавливающих документов на квартиры, другие не согласны на предложенные для переселения жилые помещения, третьих собственников вообще не могут найти. Но, как отмечают в КУиЗО, к первому полугодию 2019 года с переселением в этих домах должны закончить.

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