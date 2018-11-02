2018-11-02T13:47:36+03:00
Дом. Семья

«Символ преданности, любви и верности»: На Кировке установили памятник челябинскому Хатико

Пес больше двух лет ждал погибшего в ДТП хозяина
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: vk.com/chelhatiko.Фото: vk.com/chelhatiko.
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В центре Челябинска сегодня, 2 ноября, появился очень трогательный памятник — местному Хатико. Около трех лет назад он потерял хозяина в ДТП. Верный пес каждый день ждал на остановке, пока хозяин вернется. В 2015 году его самого сбила машина.

Деньги на памятник собирали несколько лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Деньги на памятник собирали несколько летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четвероногий друг показал пример любви и верности челябинцам, потому они взялись увековечить его. Бронзовую скульптуру в натуральную величину поставили напротив Главпочтампта. Она весит 60 кг. Обошелся момумент в полмиллиона рублей.

Инициировала сбор денег челябинка Елена Дрожжина.

Челябинский Хатико украсил центр Кировки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский Хатико украсил центр КировкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я эту собаку видела несколько раз, проезжая мимо на транспорте. Она ждала своего погибшего хозяина, не покидала свой пост ни летом, ни зимой. Когда я узнала, что собака погибла, мне пришла идея поставить ей памятник, — рассказала Елена. — Деньги собирали три с половиной года. Люди откликнулись и присылали деньги даже из Белгорода и с Камчатки. Основную сумму дал депутат Госдумы Андрей Барышев.

В Челябинске открыли памятник местному Хатико Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске открыли памятник местному ХатикоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Над созданием памятника работала челябинский скульптор Алла Давидович. Отлили его в мастерской Екатеринбурга.

Через две недели рядом с челябинским Хатико появится ящик для пожертвований. Деньги будут направлять в приюты бездомных животных.

Собака два года жила на трамвайной остановке в Металлургическом районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собака два года жила на трамвайной остановке в Металлургическом районеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости города активно фотографируются с новым арт-объект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости города активно фотографируются с новым арт-объектФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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