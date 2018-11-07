В Челябинской области прошла «Ночь искусств»
Необычная акция год от года набирает обороты. Министерство культуры Челябинской области подвело итоги проекта «Ночь искусств». Акция проходила 3 и 4 ноября. В ней участвовало 31 культурное учреждение. Как сообщает пресс-служба министерства культуры, посетителями «Ночи искусств» стало более 8,5 тыс южноуральцев.
— Люди посетили массу интересных, неформальных проектов. За два дня акции проведено 240 мероприятий, в числе которых выставки, экскурсии, мастер-классы, лекции, спектакли, концерты, театрализованные читки. Главными и наиболее массовыми площадками стали музейные залы, — сообщил министр культуры Алексей Бетехтин.
Второй раз в Челябинске прошла «Театральная ночь», организатором которой выступило сообщество «Прогрессивная Театральная Общественность». Четыре театра приняли «ночных» зрителей: академический театр драмы, Камерный и Молодежный театры, «Манекен».