В Челябинской области прошла «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 05:19 2018-11-07T05:20:04+03:00

Более 8,5 тысяч человек посетили музеи, спектакли, лекции

Изменить размер текста: A A

Необычная акция год от года набирает обороты. Министерство культуры Челябинской области подвело итоги проекта «Ночь искусств». Акция проходила 3 и 4 ноября. В ней участвовало 31 культурное учреждение. Как сообщает пресс-служба министерства культуры, посетителями «Ночи искусств» стало более 8,5 тыс южноуральцев.

— Люди посетили массу интересных, неформальных проектов. За два дня акции проведено 240 мероприятий, в числе которых выставки, экскурсии, мастер-классы, лекции, спектакли, концерты, театрализованные читки. Главными и наиболее массовыми площадками стали музейные залы, — сообщил министр культуры Алексей Бетехтин.

Второй раз в Челябинске прошла «Театральная ночь», организатором которой выступило сообщество «Прогрессивная Театральная Общественность». Четыре театра приняли «ночных» зрителей: академический театр драмы, Камерный и Молодежный театры, «Манекен».