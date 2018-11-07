В маршрутках Магнитогорска пассажиров угощают конфетами и пирожками
В маршрутном такси Магнитогорска №47 висят несколько интересных объявлений. Одно из них «Конфеты пассажирам». А еще есть «Аптечка, огнетушитель и пирожки с картошкой находятся у водителя». Не уверены на счет пирожков, а вот конфетами там на самом деле угощают. Они лежат в корзинке в салоне. Хочешь — бери.
Другие два объявления не менее интересны: «Многодетным проезд бесплатно» и «Патриот не тот, кто нерусских хачами обзывает. А тот, кто женщинам место уступает».
— В каждой бы так маршрутке так, — написал в соцсети Денис Лукьянов, прикрепив фото.
— Я в ней сегодня ехала. Там еще очень приятная спокойная музыка. Спасибо водителю, — прокомментировала пост Екатерина Дейберт.
Также в комментариях жители Магнитогорска отметили, что таких добрых «ГАЗелек» в городе не одна. К примеру, в маршрутке №1 и №54 тоже угощают конфетками.
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