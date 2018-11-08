На северо-западе Челябинска хотят построить аквапарк

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-08T19:00:19+03:00

Но не раньше 2020 года

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В четверг, 8 ноября, в челябинском Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту строительства ТРК с аквапарком и фитнес-центром, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Трехэтажный объект планируют возвести на пустыре по улице Братьев Кашириных, 142. Четверть всех площадей займут водные аттракционы. Эксперты, правда, уже заявили, что проект не соответствует утвержденной градостроительной документации. Его еще раз обсудят в администрации города 16 ноября.

Если проект все же будет одобрен, строительство может начаться не раньше 2020 года.

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