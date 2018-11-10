Житель Челябинска обнаружил в тушенке кусок коровьей щеки

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-10T16:21:09+03:00

Это кусок ротовой полости. Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧЕРНЫЙ СПИСОК l ЧЕЛЯБИНСК l ОТЗЫВЫ l МОШЕННИКИ»

Неприятная находка была в продукте класса «премиум»

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Челябинец собрался пообедать, открыл баночку говяжьей тушенки и внезапно достал оттуда странный кусок с «щетиной». Аппетит, конечно, пропал. Продукт класса «премиум», сделанный по ГОСТу, отправился в мусорное ведро.

Фотографиями неприятной находки челябинец поделился в соцсетях.

— Я не знаю, какая это часть коровы, но тушенку больше брать не буду, — подписал автор фото.

В комментариях знающие люди объяснили, это часть ротовой полости, скорее всего щеки.

Пользователи написали, что ничего удивительного в такой находке нет.

— Не понимаю, что люди ожидают увидеть в тушенке. Неужели, думают, им там филеечку без жилок сделают? — написала Александра.

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