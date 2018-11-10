Житель Челябинска обнаружил в тушенке кусок коровьей щеки
Челябинец собрался пообедать, открыл баночку говяжьей тушенки и внезапно достал оттуда странный кусок с «щетиной». Аппетит, конечно, пропал. Продукт класса «премиум», сделанный по ГОСТу, отправился в мусорное ведро.
Фотографиями неприятной находки челябинец поделился в соцсетях.
— Я не знаю, какая это часть коровы, но тушенку больше брать не буду, — подписал автор фото.
В комментариях знающие люди объяснили, это часть ротовой полости, скорее всего щеки.
Пользователи написали, что ничего удивительного в такой находке нет.
— Не понимаю, что люди ожидают увидеть в тушенке. Неужели, думают, им там филеечку без жилок сделают? — написала Александра.
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