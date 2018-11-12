2018-11-12T11:34:54+03:00
Общество

Началось голосование за новое имя аэропорта Челябинска

Его назовут в честь изобретателей оружия или военного
Андрей АБРАМОВ
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Началось голосование за новое имя аэропорта ЧелябинскаНачалось голосование за новое имя аэропорта ЧелябинскаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Аэропорт Челябинска участвует в акции «Великие имена в России». Наверху подумали, почему в России воздушные гавани носят имена ближайших сел, а на западе — выдающихся личностей? Так и решили устроить конкурс по переименованию. Теперь аэропорт Баландино назовут в честь известного южноуральца.

Сначала долго отбирали претендентов. Один жесткий критерий тут же отсеял массу имен: это не должен быть политик, который вел своб деятельность на протяжении 100 последних лет. Ибо отношение к таким персоналиям зачастую неоднозначное. В итоги в шорт-лист вошли трое.

Игорь Курчатов — физик-ядерщик и создатель атомной бомбы.

Виктор Макеев — ракетостроитель

Борис Шапошников — маршал СССР.

Голосовать можно онлайн. Также планировали устраивать очное голосование в людных местах. Итоги подведут в начале декабря. Отметим, что в международных документах у аэропорта останется прежнее название. Для Челябинска это CEK.

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