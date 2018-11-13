Фильм о южноуральской колясочнице, усыновившей 3 детей, покажут на ТВ

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-13T19:40:21+03:00

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В Москве пройдет премьерный показ документального фильма «Непобедимая» о жительнице Южноуральска Ольги Буниной. Об этом сообщает Агентство Социальной Информации.

Ольга Бунина после автомобильной аварии больше 10 лет прикована к инвалидному креслу. Однако это не мешает ей быть самой сильной женщиной на планете. Она 13-кратная чемпионкой мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями. Причем Бунина не только выдающаяся спортсменка, но еще и многодетная мама. Кроме родной дочери Ольга воспитывает трех приемных детей. Уже будучи на инвалидной коляске, она усыновила девочку-отказника и двух своих племянников.

Фильм «Непобедимая» снимался около 2-х лет. Его автор — журналист телекомпании НТВ Александр Зиненко. Южноуральцы смогут увидеть документальную картину о своей землячке на канале НТВ.

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