«Сердце на ладони»: в ЧОКБ пациенте из Карталов пересадили главную мышцу

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-14T12:20:24+03:00

Благодаря помощи губернатора Бориса Дубровского в ведущей клинике региона есть все для сложнейших операций и спасения жизней

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Вторую по счету операцию по трансплантации сердца провели в Челябинской областной клинической больнице. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЧОКБ, пациенткой стала 56-летняя жительница Карталов. Трансплантация была единственным шансом сохранить жизнь.

— Когда лечащий врач сказал, что есть возможность сделать операцию, я моментально поехала в Челябинск. Если бы не эта операция, я же в любую минуту могла умереть, — говорит пациентка Светлана Попова.

В сложнейшей хирургической процедуре участвовали две бригады хирургов.

Для Южного Урала развитие операций по трансплантации сердца особенно важно. Сердце — самый короткоживущий орган. Почка может ждать реципиента сутки, а сердце — четыре часа. Добраться за это время пациенту из Челябинсква до столичной клиники невозможно.

В нашем регионе лицензия на трансплантологию есть только в ЧОКБ. В активе больницы — более 120 пересаженных почек, шесть трансплантаций печени, две пересадки сердца.

— Это только начало. Благодаря постоянной помощи и поддержке губернатора Бориса Дубровского, есть все необходимое для того, чтобы сделать эти операции стабильными. Есть классные кадры, материально-техническая база, в том числе современный операционный блок, соответствующим мировым стандартам, — сказал главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман.