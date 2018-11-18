Рабочую убило тюком с полиэтиленом в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-18T13:22:48+03:00

Он свалился ей на голову

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Несчастный случай произошел на производстве в Коркино. На территории бывшего завода «Динамо» во время разгрузки на рабочую упал тяжелый тюк с полиэтиленом.

ЧП случилось 17 ноября. 42-летняя женщина погибла, пишет газета «Горняцкая травма». Она скончалась еще до приезда машины скорой помощи.

На месте происшествия работали силовики. Следователи проверят, как соблюдались правила техники безопасности на производстве и нет ли в трагедии криминального следа. После проверки станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.