Житель Челябинска изобрел «самые русские конфеты» — пельмени с водкой
На первый взгляд это обычные пельмени. Но все не то, чем кажется. Житель Челябинска объединил их с водкой и шоколадом, предложив новую версию русского сувенира.
— Во-первых, пельмени — это конфеты для русского мужчины. Во-вторых, пельмени без водки — что паспорт без фотки. Получается, что самые русские конфеты — это пельмени с водкой. Рад представить конфеты из белого шоколада с алкогольной начинкой, — написал на своей странице в соцсети Владислав Новиков.
Внутри шоколадного пельмешка — водочно-лимонная начинка. А еще есть шоколадные вареники с вишней на коньяке.
— Уже видел шоколадные конфеты с водкой внутри. Так что ничего нового, кроме формы, — прокомментировал пользователь VK Николай Владимирович.
Но как раз таки оригинальная подача заинтересовала многих пользователей соцсетей. Они поддержали идею земляка и высказались, что это будет отличный подарок иностранным гостям.
По словам самого Владислава, это пока только первый продукт в рамках проекта. Он хочет успеть реализовать идею к Новому Году.
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