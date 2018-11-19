2018-11-19T04:00:08+03:00
Общество

Житель Челябинска изобрел «самые русские конфеты» — пельмени с водкой

И это только начало его гастрономического проекта
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Вот такие конфетки. Иллюстрация с личной страницы Владислава Новикова в VK.Вот такие конфетки. Иллюстрация с личной страницы Владислава Новикова в VK.
Изменить размер текста:

На первый взгляд это обычные пельмени. Но все не то, чем кажется. Житель Челябинска объединил их с водкой и шоколадом, предложив новую версию русского сувенира.

— Во-первых, пельмени — это конфеты для русского мужчины. Во-вторых, пельмени без водки — что паспорт без фотки. Получается, что самые русские конфеты — это пельмени с водкой. Рад представить конфеты из белого шоколада с алкогольной начинкой, — написал на своей странице в соцсети Владислав Новиков.

Внутри шоколадного пельмешка — водочно-лимонная начинка. А еще есть шоколадные вареники с вишней на коньяке.

— Уже видел шоколадные конфеты с водкой внутри. Так что ничего нового, кроме формы, — прокомментировал пользователь VK Николай Владимирович.

Но как раз таки оригинальная подача заинтересовала многих пользователей соцсетей. Они поддержали идею земляка и высказались, что это будет отличный подарок иностранным гостям.

По словам самого Владислава, это пока только первый продукт в рамках проекта. Он хочет успеть реализовать идею к Новому Году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Террористка, подорвавшая себя на КПП в Грозном, жила в Челябинской области
Курганский «Форсаж»: автобусы устроили на городской дороге гонки и аварию
Жители Челябинской области ополчились против строительства детской площадки на месте парковки
Ложка картошки и два хвоста: жительница Магнитогорска решила жаловаться президенту на школьные обеды
Полицейский спас человека из горящей квартиры в Челябинске
Рабочую убило тюком с полиэтиленом в Челябинской области
Дубровский отреагировал на видеообращение замерзающих жителей Катав-Ивановска
Пропавшую на ЧМЗ жительницу Челябинска не могут найти уже две недели
Жителям Челябинска предложили стать помощниками Деда Мороза для животных
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Две жительницы Челябинска устроили драку в самолете «Коломбо – Екатеринбург»
Из торгового центра в Копейске эвакуировали посетителей
На Южном Урале начали штрафовать самозанятых граждан
Южный Урал возглавил список регионов, где живут самые агрессивные водители
В Челябинске полицейский, прогуливаясь с семьей, задержал рецидивиста
Под Челябинском очевидцы сняли на видео крупный пожар
В Челябинской области установили первую в мире кормушку для йети
В субботу Челябинску обещают шквалистый ветер
Пьяный бесправник набросился с матом на полицейского в Челябинской области
Убивший девушку и покалечивший еще троих водитель иномарки сел за руль пьяным и превысил скорость