Житель Челябинска изобрел «самые русские конфеты» — пельмени с водкой

СЕГОДНЯ 03:59 2018-11-19T04:00:08+03:00

Вот такие конфетки. Иллюстрация с личной страницы Владислава Новикова в VK.

И это только начало его гастрономического проекта

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На первый взгляд это обычные пельмени. Но все не то, чем кажется. Житель Челябинска объединил их с водкой и шоколадом, предложив новую версию русского сувенира.

— Во-первых, пельмени — это конфеты для русского мужчины. Во-вторых, пельмени без водки — что паспорт без фотки. Получается, что самые русские конфеты — это пельмени с водкой. Рад представить конфеты из белого шоколада с алкогольной начинкой, — написал на своей странице в соцсети Владислав Новиков.

Внутри шоколадного пельмешка — водочно-лимонная начинка. А еще есть шоколадные вареники с вишней на коньяке.

— Уже видел шоколадные конфеты с водкой внутри. Так что ничего нового, кроме формы, — прокомментировал пользователь VK Николай Владимирович.

Но как раз таки оригинальная подача заинтересовала многих пользователей соцсетей. Они поддержали идею земляка и высказались, что это будет отличный подарок иностранным гостям.

По словам самого Владислава, это пока только первый продукт в рамках проекта. Он хочет успеть реализовать идею к Новому Году.

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