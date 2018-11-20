Житель Челябинской области застрелил жену в цветочном салоне

СЕГОДНЯ 05:39 2018-11-20T05:40:23+03:00

А потом покончил с собой

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Кровавая драма разыгралась днем 19 ноября в Озерске. В цветочном магазине на улице Ленина местный житель застрелил свою бывшую супругу. После чего выстрелил в себя. Все произошло на глазах у продавцов и малолетней дочери погибших.

Накануне трагедии супруг расстались. Местная красавица — 33-летняя Анна устала терпеть придирки ревнивого мужа и подала на развод. Мужчина умолял вернуться. Но Анна решения не поменяла.

В день убийства он выследил бывшую жену и пригрозил ей расправой. Анна вместе с дочерью забежала в цветочный салон и спряталась в туалете.

— Мужчина был вооружен обрезом охотничьего ружья. Он направил его на кассира и узнал, где находится его бывшая жена с ребенком. Когда та отказалась к нему вернуться, он произвел смертельные выстрелы в нее, а затем в себя, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У погибших осталось двое детей.

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