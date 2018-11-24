В Челябинске хотят переименовать улицы, названные в честь «экстремистов» Сони Кривой и Самуила Цвиллинга
Заместитель министра образования Челябинской области Вадим Бобровский предложил дать другие название улицам Цвиллинга и Сони Кривой. Сейчас они носят имена революционеров, чья репутация запятнана кровью.
Чиновник считает, что оба героя прошедших лет были экстремистами по отношению к существовавшему тогда строю.
— Соня Кривая в 14 лет была арестована в связи с деятельностью в РСДРП. Она была экстремисткой по отношению к строю, который тогда был. Самуил Цвиллинг в 16 лет убил родственника-аптекаря, чтобы получить деньги на революционную деятельность, — напоминает Бобровский.
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