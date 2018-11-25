Получить загранпаспорт нового поколения в Челябинске и Магнитогорске стало еще проще

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-25T09:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

С 22 ноября оформлением и выдачей заграничного паспорта нового поколения занимается Управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Многофункциональном центре по адресу: ул. Труда, 164, с 10.00 до 14.00 (вторник) и с 13.00 до 17.00 (четверг). Тел.: (351) 211 08-92, 211 55-98.

В Магнитогорске по адресу: улица Зеленый Лог, дом 32 каждую среду с 9.00 до 16.00, предварительно записавшись по телефонам: 8-3519-28-91-14, 8-3519-28-91-00

Обратиться за оформлением загранпаспорта можно не только в Многофункциональные центры, но и в подразделения по вопросам миграции территориальных органов полиции, а также с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг — gosuslugi.ru

Документ для жителей города готовится месяц, а для граждан, обратившихся по месту пребывания — до трех месяцев.

Список документов, которые необходимо представить для получение загранпаспорта, размещен на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.

КСТАТИ

В 2018 года 65 тысяч жителей области оформили заграпаспорта нового поколения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.