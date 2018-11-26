В Челябинской области мошенница нажилась на Дне матери

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-26T05:06:13+03:00

Она оставила свою жертву без подарка и денег

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В предпраздничной суете люди теряют бдительность. Так жительница Челябинской области Анастасия Дисаенко нарвалась на аферистов. Накануне Дня матери она искала оригинальный подарок. Приглянулись конфеты ручной работы, которые продаются через группу в соцсетях.

В комментариях под фото с конфетками Настя поинтересовалась их ценой. Тут же ей в личные сообщения ответила некая Лариса: мол, 700 рублей, кидайте деньги на карту, все привезем в лучшем виде. Настя оплатила заказ, а через час ей ответила настоящий менеджер магазина. Во-первых, конфеты стоили всего 280 рублей. А во-вторых, Настя отправила деньги мошеннице, которая не имеет к этой компании никакого отношения.

— Люди покушаются на святое — на наших мам. А когда хочешь сделать приятное маме, не смущает ни цена, ничего. Думаешь «все для нее». В итоге вот как вышло, — написала Анастасия в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Чтобы не расстраивать девушку и ее маму, магазин подарил им свои конфеты.

Наверняка, Анастасия — не единственная жертва Ларисы. Она также могла отметиться и в других интернет-магазинах.

Нужно быть осторожнее с покупками в соцсетях. По возможности откажитесь от предоплаты. Если же она необходима, убедитесь, что разговариваете с настоящими сотрудниками магазина. Обычно их аккаунты указаны в информации о компании.

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