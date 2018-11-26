Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-26T07:02:25+03:00

В город едут представители одного из крупнейших застройщиков страны, чтобы дать бесплатные консультации

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28 и 29 ноября челябинцы смогут задать экспертам любые вопросы о покупке жилья в Северной столице. Консультации будут вести представители одного из крупнейших застройщиков России — Группы «ЦДС». Как купить квартиру в Питере для ребенка-студента? Насколько выгодно инвестировать в недвижимость Санкт-Петербурга? Как проходит процесс сделки? Сотрудники «ЦДС» расскажут обо всем в деталях.

Застройщик возводит жилье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 20-й год, и на счету компании — свыше 100 построенных домов. «ЦДС» имеет огромный банк земельных участков и самостоятельно ведет все процессы — от проектирования до управления жилыми комплексами. Поэтому стоимость на их объекты — одна из самых доступных в Санкт-Петербурге (от 1,8 млн рублей за квартиру), а качество многие годы остается на высоком уровне.

На индивидуальных консультациях горожане смогут сразу бесплатно забронировать квартиру, зафиксировать ее текущую стоимость, оформить ипотеку или рассрочку от строительной компании. Также на дне открытых дверей будут представители крупнейших банков — они помогут решить финансовую сторону сделки.

Мероприятие пройдет в офисе АН «Инженер» — официального представителя застройщика в Челябинской области — по адресу Сони Кривой, 24 (3 этаж). Ждем вас 28 и 29 ноября с 12 до 19 часов. Телефон: +7 (351) 700-00-55.

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