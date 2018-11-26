Южноуральский омбудсмен попросила власти убрать уличное радио в Челябинске или сделать его тише
Челябинцы пожаловались на грохочущее стритрадио уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. По словам горожан, вездесущая громкая реклама нарушает их права.
— Целыми днями из динамиков звучит стритрадио. Это настоящая пытка! Мы не имеем право на покой и тишину. Кто спрашивал нас? Мы не можем это отключить! — написала в своем обращении омбудсмену жительница дома на улице Энгельса.
Возле дома одного челябинца, на проспекте Ленина, установили громкоговорители. Направили их прямо в окна многоэтажки.
— Слышимость радиовещания даже при закрытых окнах — во всей квартире: в комнатах, на кухне, в прихожей и даже санузле. Мы считаем, радиовещание на проспекте Ленина существенно ухудшает условия проживания в нашем доме. С 10 до 20 ежедневно, без выходных, мы, находимся под беспокоящим воздействием шума.
Маргарита Павлова обратилась к исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову с просьбой прекратить вещание уличного радио или сделать его тише.
— Прошу Вас рассмотреть возможность сокращения времени эфира радиопрограммы и уровня звука ее трансляции либо прекратить радиотрансляцию на улицах города полностью (за исключением озвучивания массовых мероприятий). Это обеспечит право жителей города на благоприятные условия проживания, — написала в своем обращении омбудсмен.
Напомним, на прошлой неделе в мэрии заявили, что прислушаются к мнению возмущенных горожан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.