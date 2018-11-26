Южноуральский омбудсмен попросила власти убрать уличное радио в Челябинске или сделать его тише

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-26T09:21:47+03:00

Жители устали от стритрадио и уже давно просят убрать его. Фото: Андрей МИНЧЕНКО.

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Челябинцы пожаловались на грохочущее стритрадио уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. По словам горожан, вездесущая громкая реклама нарушает их права.

— Целыми днями из динамиков звучит стритрадио. Это настоящая пытка! Мы не имеем право на покой и тишину. Кто спрашивал нас? Мы не можем это отключить! — написала в своем обращении омбудсмену жительница дома на улице Энгельса.

Возле дома одного челябинца, на проспекте Ленина, установили громкоговорители. Направили их прямо в окна многоэтажки.

— Слышимость радиовещания даже при закрытых окнах — во всей квартире: в комнатах, на кухне, в прихожей и даже санузле. Мы считаем, радиовещание на проспекте Ленина существенно ухудшает условия проживания в нашем доме. С 10 до 20 ежедневно, без выходных, мы, находимся под беспокоящим воздействием шума.

Маргарита Павлова обратилась к исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову с просьбой прекратить вещание уличного радио или сделать его тише.

— Прошу Вас рассмотреть возможность сокращения времени эфира радиопрограммы и уровня звука ее трансляции либо прекратить радиотрансляцию на улицах города полностью (за исключением озвучивания массовых мероприятий). Это обеспечит право жителей города на благоприятные условия проживания, — написала в своем обращении омбудсмен.

Напомним, на прошлой неделе в мэрии заявили, что прислушаются к мнению возмущенных горожан.

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