Фото многодетных семей появились на улицах Копейска

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-26T09:31:28+03:00

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Въезжающих в город людей, со щитов 3х6 м встречают и провожают улыбающиеся лица детей и их родителей. Теперь на улицах Копейска горожане видят не только коммерческую рекламу, но еще и социальную. Портреты многодетных семей Долотовых, Алтыншиных, Вариковых размещены на рекламных стендах в рамках нового проекта, который реализуется администрацией Копейского городского округа и общественными организациями по поручению Главы города Владимира Можина.

«Цель общегородского социально- информационного проекта «Люди нашего города» — показать жителям лучших копейчан, достигших успехов в различных сферах и достойных уважения …» — завил Владимир Можин.

Идея проекта принадлежит председателю Центра общественных объединений г. Копейска «Комфортный город» Игорю Жаворонкову. Сам многодетный отец, он предложил первыми разместить фото многодетных семей города, тем более что близился День матери.

— Мы работали очень быстро. Нашли партнеров проекта, организовали фотосессию для семей, договорились с печатью баннеров и их размещением. Основная задача была — показать жителям и гостям города, какие в прекрасные семьи есть в Копейске. Иногда им помогают, приглашают и поздравляют с праздниками, но дальше никто ничего про них не знает. А мы решил познакомить город со своими героями, — рассказывает Игорь Жаворонков.

По словам одного из организаторов — общественника Андрея Горланцева, этот проект рассчитан на год, и город увидит самых талантливых и успешных людей в разных сферах. Программа размещения щитов будет специально составлена так , чтобы они располагались на наиболее оживленных маршрутах, где проезжают или проходят жители и гости города.

Примечательно то, что на проект не потратили ни копейки из бюджета. К участию в проекте привлекли несколько партнеров, в рамках социальной ответственности бизнеса. Дворец творчества детей и молодежи помог с площадкой для фотосессии, фотограф Дарья Пашнина два дня фотографировала участников, рекламное агентство «Сити-Медиа» разместило наружную рекламу, компания «Флагман» помогла с транспортом и награждением участников проекта. Н а праздничном концерте ко Дню матери все семьи получили большое семейное фото, книги, диски с фотографиями и букеты цветов.

Информационную поддержку проекту оказали «Комсомольская правда — Челябинск», сайт «Хорошие новости», спортивно-оздоровительный комплекс 7club и его директор Алексей Павлов.