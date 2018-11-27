В Челябинской области продавцы выдают искусственную красную икру за натуральную

СЕГОДНЯ 04:45 2018-11-27T04:45:02+03:00

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Жители Челябинской области уже вовсю обсуждают в соцсетях, где отмечать Новый Год, да что вкусненького на стол поставить. Вот только праздничное настроение портят нечестные продавцы.

— Мошенники продают имитированную икру под видом натуральной. Причем пробовать дают натуральную. 200 рублей за банку, — написала Дарья Кравцова в группе «Подслушано Копейск» в VK.

Жертвами таких продавцов стали многие.

— Ужасная подделка! На автовокзале в трех местах сегодня видела, что продают. У меня даже кошка это есть не стала. Цена таких баночек максимум должна быть 20 рублей, — добавила Алена Вахитова.

На фотографиях — баночки с разными этикетками, а суть одна. Невкусное нечто, похожее на натуральный продукт только с виду. Такой же икрой южноуральцы закупались на интернет-форумах в совместных закупках. А попробовав, плевались и требовали возврата денег.

— 200 рублей за банку! Так чего возмущаться? Сами виноваты. Не может быть такой цены за натуральный продукт, — прокомментировал пост в соцсети Николай Гусаров.

Впрочем, на упаковке производитель и не обещает натурпродукт. Обманывают продавцы. Так что совет: никого не слушайте, читайте состав.

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