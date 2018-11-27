В Челябинской области продавцы выдают искусственную красную икру за натуральную
Жители Челябинской области уже вовсю обсуждают в соцсетях, где отмечать Новый Год, да что вкусненького на стол поставить. Вот только праздничное настроение портят нечестные продавцы.
— Мошенники продают имитированную икру под видом натуральной. Причем пробовать дают натуральную. 200 рублей за банку, — написала Дарья Кравцова в группе «Подслушано Копейск» в VK.
Жертвами таких продавцов стали многие.
— Ужасная подделка! На автовокзале в трех местах сегодня видела, что продают. У меня даже кошка это есть не стала. Цена таких баночек максимум должна быть 20 рублей, — добавила Алена Вахитова.
На фотографиях — баночки с разными этикетками, а суть одна. Невкусное нечто, похожее на натуральный продукт только с виду. Такой же икрой южноуральцы закупались на интернет-форумах в совместных закупках. А попробовав, плевались и требовали возврата денег.
— 200 рублей за банку! Так чего возмущаться? Сами виноваты. Не может быть такой цены за натуральный продукт, — прокомментировал пост в соцсети Николай Гусаров.
Впрочем, на упаковке производитель и не обещает натурпродукт. Обманывают продавцы. Так что совет: никого не слушайте, читайте состав.
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