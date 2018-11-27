В интернет наконец выложили первый суперуспешный фильм, который создали в Челябинске
Короткометражка «100 рублей на мечту» весь год разрывала кинофестивали. Но массовый зритель посмотреть ее не мог: таковы фестивальные правила. Ныне создатели закончили катать ленту по конкурсам и выложили ее на YouTube.
Действие картины разворачивается на одном провинциальном канале. В прайм-тайм тут показывают шоу «100 рублей на мечту». По задумке, любой может прийти на программу, рассказать свою душещипательную историю и попросить у зрителей денег. Однако пока еще никто не собрал нужной суммы. И вот на шоу появляется герой, чья история может переломить сложившуюся тенденцию.
Режиссер картины — Иван Артемов. В прошлом десантник, а ныне один из немногих успешных челябинских режиссеров. Все участники проекта работали бесплатно. Собранные на краудфандинге 300 тысяч рублей потратили на пиджак актеру, еду съемочной группе и оплату цветокоррекции специалистам.
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Короткометражный фильм 100 рублей на мечту (RUS).Режиссёр: Иван Артемов