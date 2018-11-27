«Марафон талантов»: станут известны лауреаты масштабного конкурса

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-27T13:26:49+03:00

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Инициатором проведения конкурса в 2014 году выступил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Добрый проект поддержал губернатор Борис Дубровский. Организаторами «Марафона талантов» стали региональное министерство культуры и Челябинский государственный центр народного творчества.

Идея конкурса — поддержка талантливых исполнителей вне зависимости от возраста, профессии, направления творчества.

— Южный Урал славится мастерами, ремесленниками, народным творчеством. Подтверждение тому — победы на различных конкурсах. Мы гордимся творческими коллективами, которые прославляют регион далеко за его пределами, — отметил Дубровский.

Во вторник, 27 ноября, станут известны имена лауреатов премии «Душа Южного Урала». Ежегодно районные управления культуры выдвигают претендентов по номинациям: народный танец, народное пение, народная музыка, народный мастер, традиционная народная культура.

Размер премии — 60 тыс руб. Деньги по инициативе губернатора выделены из региональной казны.