2018-11-28T04:50:37+03:00
Общество

Жители Челябинска потеряли Эйфелеву башню

Ее объявили в розыск в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/lapetitechelФото: vk.com/lapetitechel
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Многие знают, что Эйфелева башня есть не только во Франции, но и в селе Париж Челябинской области. А еще она есть в Челябинске. Точнее, была. О ее пропаже написали сразу несколько постов в соцсетях — вот как беспокоятся местные жители.

— Кто знает, куда делась наша Эйфелева башня? — спрашивает Анжелика Кислянская в официальной группе жителей Тополинки в VK.

— Хотел ребенку показать, как она светится вечером. Пришли, а ничего нет. Верните символ свободы и независимости Тополинки, — шутливо написал Филипп Бестужев в соцсети.

Мини-башня принадлежит французской пекарне в районе Тополлиной аллее. Так куда же она пропала? Сотрудники кафе отшучиваются: мол, уехала погостить к старшей сестре. А если серьезно, то челябинская Эйфелева башня сейчас на реконструкции, и скоро вернется на свое место.

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