В Магнитогорске ребенок в одной футболке сбежал из детского сада

СЕГОДНЯ 04:53 2018-11-28T04:53:09+03:00

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Утром 27 ноября из детского сада №155 в Магнитогорске ушел малыш.

— Это просто вопиющий случай! По территории садика бегал ребенок без верхней одежды: в одной футболке, штанишках и сандаликах. Видимо, выбежал из группы. Хорошо, что Олеся заметила его и завела в садик, — написала в родительском чатике детсада мама Оксана.

А сама Олеся, нашедшая ребенка на улице, рассказала подробности:

— Он просто вышел из-за угла и шел вдоль садика. Я его на руки взяла и понесла. До меня, наверное, только через минуту дошло, что его укрыть надо. Пока разделась… — переживает женщина. — Я его в ближайшую группу занесла. Оказалось, что дите не их, но сработали шустро. Завели в тепло, побежали искать медика. Мальчишку сразу трясти начало.

В то утро Олеся с дочкой проспали и опоздали в детский сад. На его территорию они зашли только в 9:30. В это время все дети уже час — два, как в садике.

— Все не могу никак успокоиться. А если бы мы тогда вовремя пришли… Куда бы он ушел?

А ведь ребенок мог не только потеряться, но и замерзнуть. Ситуацию обсуждают в соцсетях. Подписчики группы «Черное&Белое Магнитогорск» в шоке. А вот мама блудного сына к воспитателям претензий не имеет. Педагоги пояснили ей: мол, ребенок у вас непростой, постоянно норовит убежать. Однако, как трое взрослых не уследили всего за шестью детьми?

— В этой группе детки с умственной отсталостью и аутизмом. И когда такой ребенок — не говорящий, не ощущающий себя в пространстве, не чувствующий опасности — оказывается один на улице… Даже представлять не хочу, что могло случиться, — написала Маргарита Садчикова.

— За особенными детьми нужен особенный уход! В данном случае считаю, что это халатность воспитателя, — прокомментировала Лиля Валлиулина.

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