Пропавшую в Еманжелинске два назад девушку нашли в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-29T10:50:22+03:00

Девушка сама вышла на связь, когда узнала из новостей, что объявлена в розыск. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьница лично позвонила в полицию, когда узнала, что находится в розыске

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Сообщения о пропаже подростков встречаются в прессе едва ли не каждый день. Часть детей, прирожденные бегунки, просто пускаются в экстремальные путешествия. Однако есть и такие, кто становится жертвой преступников. Два дня родители 15-летней Виктории Ф. искали дочку, не зная, вернется ли та домой живой и невредимой.

В ночь на 26 ноября школьница поругалась с родными и убежала из дома. По некоторым данным, она купила билет до Челябинска, а оттуда собиралась поехать к знакомым в Миасс. Но на связь с близкими больше не выходила. Родители обратились в полицию.

— Сотрудниками ОМВД России по Еманжелинскому району несовершеннолетняя, находившаяся в розыске, возвращена домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — рассказали сегодня, 29 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Накануне вечером девочка сама позвонила маме, после чего обратилась в полицию. Вскоре полицейские доставили ее из Миасса домой.

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