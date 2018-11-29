Поддержать новоселов. Десять медиков, переехавших на село, получат компенсации

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-29T11:18:53+03:00

По решению Бориса Дубровского выплаты поступят до конца года

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Получить миллион рублей в Челябинской области имеет право врач, переехавший работать в глубинку. Фельдшерам положено 500 тыс руб.

За пять лет по программе «Земский доктор» в профинцию уехали 566 врачей. За год действия программы «Земский фельдшер» в прошлом году 25 специалистов переехали на село.

И вот на заседании правительства региона утвержден порядок выплаты компенсации медработникам, устроившимся работать на село в 2018 г, но по каким-то причинам не соответствующим требованиям программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Деньги они получат.

— Программы «Земский доктор» и Земский фельдшер» решают проблемы дефицита кадров на селе. Потому продолжатся. В бюджете области на 2018 г предусмотрены 94 млн руб. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам,- подчеркнул губернатор Дубровский.

Порядок предоставления компенсаций по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» утвержден на федеральном уровне.

Однако в 2018 г в медорганизации региона устроены участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшеры, заведующий ФАПом и др. Десять из них не имеют права на выплату по фррмальнеым признаками. Потому минздрав региона предложил предоставить этим работникам компенсации. И губернатор предложение поддержал. Они получат деньги до конца года.