Жителю Челябинска, которого зажало между машинами в тройном ДТП, срочно требуется кровь
Челябинец Денис Пустозеров находится в реанимации областной клинической больницы № 3 в тяжелом состоянии. У него тяжелые травмы ног, прогнозов врачи пока не дают. Вчера, 28 ноября, Денису сделали операцию. Не исключено, что потребуется еще одна.
— У Дениса перебиты обе артерии на ногах. Одну ногу спасти удалось. Удастся ли спасти вторую, пока неизвестно. Он потерял много крови. За ночь ему перелили восемь литров, но нужно еще, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» родственница пострадавшего.
Срочно требуется кровь третьей отрицательной группы. Сдать ее можно в Челябинской областной станции переливания крови по адресу Воровского, 68, с 8 до 12 часов. Донорам нужно указать, что они сдают кровь для Дениса Сергеевича Пустозерова, 1978 года рождения.
— Мы приглашаем всех желающих сдать кровь. Однако есть ряд правил, по которым человек может стать донором. Это должны быть люди обязательно старше 18 лет, имеющие прописку (или временную регистрацию) в Челябинске или Челябинской области давностью не менее 6 месяцев. Также человек должен весить не меньше 55 килограммов, если есть тату, то сделанное не менее года назад, — объяснила специалист по связям с общественностью Челябинской областной станции переливания крови Светлана Седая.
Кстати, на сегодняшний день в больницах требуются все группы крови, кроме четвертой положительной.
Напомним, авария, в которой пострадал Денис Пустозёров произошла вчера, 28 ноября, на северо-западе Челябинска. Денис остановился, чтобы помочь водителю заглохшей «четверки». Он подцеплял трос к ней, в этот момент в машины врезался «Москвич». Денис оказался зажатым между двумя автомобилями. С 20-летним водителем «Москвича» разбирается ГИБДД.
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