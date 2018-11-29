2018-11-29T15:14:37+03:00
Общество

Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию

Закон принят на заседании Законодательного Собрания в трех чтениях
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На выплату компенсаций в областном бюджете запланировано 307 млн руб. Будут компенсируются затраты на приобретение оборудования для приема цифрового ТВ — антенн и приставок. Закон разработан по инициативе главы региона Бориса Дубровского.

— Это важная социальная задача — поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала, — подчеркнул губернатор Дубровский.

Право на компенсацию получили инвалиды и участники ВОв, вдовы участников войны, блокадники и малообеспеченные семьи. Единовременная выплата — это сумма в размере не более 1 тыс руб.

Особые условия прописаны ля жителей населенных пунктов вне зоны приема цифрового ТВ и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Таких населенных пунктов в области 142, где проживают 37 тыс человек. Для них размер выплаты составит не более 6,5 тыс руб. .

Предоставляться выплаты будут однократно на одно домохозяйство.

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