Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию
На выплату компенсаций в областном бюджете запланировано 307 млн руб. Будут компенсируются затраты на приобретение оборудования для приема цифрового ТВ — антенн и приставок. Закон разработан по инициативе главы региона Бориса Дубровского.
— Это важная социальная задача — поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала, — подчеркнул губернатор Дубровский.
Право на компенсацию получили инвалиды и участники ВОв, вдовы участников войны, блокадники и малообеспеченные семьи. Единовременная выплата — это сумма в размере не более 1 тыс руб.
Особые условия прописаны ля жителей населенных пунктов вне зоны приема цифрового ТВ и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Таких населенных пунктов в области 142, где проживают 37 тыс человек. Для них размер выплаты составит не более 6,5 тыс руб. .
Предоставляться выплаты будут однократно на одно домохозяйство.